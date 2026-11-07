Pratapgarh News: साफ-सफाई नहीं, गंदगी से वार्ड की पहचान

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दिवाली पर्व पर भी गंदगी होने से लोगों में नाराजगी है। नगर पंचायत के काछीपट्टी वार्ड में कूड़े का ढेर लगा है। जगह-जगह कूड़ा बिखरा पड़ा है। डस्टबिन तो हैं लेकिन वह भी कचरे से भरे हैं। कई दिनों से साफ-सफाई नहीं हुई।यही हाल ज्वाला देवी वार्ड का भी है। नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। गंदा पानी सड़क पर फैला हुआ है। वार्ड के महेश, सुरेश और सुनील ने बताया कि दिवाली का पर्व स्वच्छता का प्रतीक है। अभियान चलाकर वार्डों की बेहतर सफाई कराई जाए।आंकड़े एक नजर में- कुल 17 वार्ड- आबादी 24,435- 120 सफाईकर्मी की है तैनाती