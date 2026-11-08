Pratapgarh News: दीपों के प्रकाश से मिटा अंधियारा, हर कोना जगमग

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मां लक्ष्मी-गणेश की विधि-विधान से पूजा कर भक्तों ने मंगलकामना की। कमल व सुगंधित पुष्पों के साथ मिष्ठान व फल अर्पित कर लोगों ने सुख-समृद्धि की कामना की। शहर से लेकर गांव तक दिवाली के पर्व के उल्लास में लोग डूबे रहे।दिवाली के पर्व को लेकर लोगों ने दो दिन पहले से ही तैयारी में जुटे थे। साफ-सफाई कर घरों को लकदक किया। रविवार को सुबह लोग फूल माला खरीदने पहुंचे। शाम को पूजन की थाल सजाई। सूरज ढलने ही गोधूलि बेला आई। लोगों की आस्था हिलोरे मारने लगी। दीपों के प्रकाश से तिमिर मिट गया। हर कोना जगमग हो उठा।इसके बाद वेदी बनाकर मां लक्ष्मी व गणेश की मूर्ति स्थापित की। इसके बाद फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर विधि-विधान से पूजन किया। रात में आंगन, खेत व खलिहान में दीप जलाए गए। शहर से लेकर गांव तक पर्व को लेकर खासी चहल-पहल रही। शहर के जोगापुर, भंगवाचुंगी, विवेक नगर, आंबेडकर चौराहा, बाबागंज, पंजाबी मार्केट, चौक में लोगों ने घरों को आकर्षक सजाया था।पूजन के कई मुहूर्तजिलेभर में रविवार को दीपोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रविवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त था। कुंभ राशि में स्थिर लग्न दोपहर एक बजे से दोपहर 2:30 बजे तक थी। प्रतिष्ठानों में इसी मुहूर्त में मां लक्ष्मी, गणेश व कुबेर का पूजन किया गया। इसके अलावा प्रदोषकालीन बेला में वृष लग्न में शाम 5:30 बजे प्रदोषकालीन बेला में दीपदान व मां लक्ष्मी व गणेश पूजन हुआ।शाम को दीपदान के बाद आतिशबाजी का क्रम शुरू हुआ। आसमान में फुलझड़ी की रोशनी बिखरती रही। इधर, पटाखों की गूंज से पूरा वातावरण गूंजता रहा। देररात तक यह क्रम चला।