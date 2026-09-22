Pratapgarh News: क्वार्टर फाइनल में लखनऊ ने प्रयागराज मंडल को दी मात
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:31 PM IST
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रामपुर में आयोजित 70वीं राज्य स्तरीय विद्यालयीय हॉकी प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक वर्ग में प्रयागराज मंडल की टीम का सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ने प्रयागराज मंडल को 2-0 से हराया।
कोच खुर्शीद अली के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया। मंडल की टीम में जिले के चार खिलाड़ी अदनान अहमद, मो. ओवेस, अनवर हुसैन और मो. उबैद शामिल रहे।
सोमवार देर शाम सभी खिलाड़ी मां बेल्हा देवी धाम रेलवे जंक्शन पर पहुंचे। इस दौरान अनुराग सिंह, अलाउद्दीन, विजय यादव, इरफान, मो. शमीम ने उनका स्वागत किया।
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कोच खुर्शीद अली के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया। मंडल की टीम में जिले के चार खिलाड़ी अदनान अहमद, मो. ओवेस, अनवर हुसैन और मो. उबैद शामिल रहे।
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सोमवार देर शाम सभी खिलाड़ी मां बेल्हा देवी धाम रेलवे जंक्शन पर पहुंचे। इस दौरान अनुराग सिंह, अलाउद्दीन, विजय यादव, इरफान, मो. शमीम ने उनका स्वागत किया।
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