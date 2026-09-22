Pratapgarh News: रानीगंज में रेलवे फाटक पर फंसी ट्रक, राजधानी एक्सप्रेस 40 मिनट रुकी

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रात करीब 10 बजे हुई। क्रॉसिंग पार करते समय ट्रक का एक्सल टूट गया। इस वजह से फाटक नहीं बद हो सका। रात 10:17 बजे राजधानी एक्सप्रेस मां बाराही धाम स्टेशन पहुंची। फाटक बंद न होने के कारण ट्रेन को 40 मिनट तक स्टेशन पर ही रोककर रखा गया। विज्ञापन

स्टेशन मास्टर संजय सिंह ने रेलवे कर्मचारियों की मदद से रेलवे ट्रैक पर बैरिकेडिंग की। इसके बाद ट्रेन को रात 10:58 बजे रवाना किया गया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि ट्रक खराब होने की वजह से ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ। इस दौरान कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रोकी गईं। रात करीब 10 बजे हुई। क्रॉसिंग पार करते समय ट्रक का एक्सल टूट गया। इस वजह से फाटक नहीं बद हो सका। रात 10:17 बजे राजधानी एक्सप्रेस मां बाराही धाम स्टेशन पहुंची। फाटक बंद न होने के कारण ट्रेन को 40 मिनट तक स्टेशन पर ही रोककर रखा गया।स्टेशन मास्टर संजय सिंह ने रेलवे कर्मचारियों की मदद से रेलवे ट्रैक पर बैरिकेडिंग की। इसके बाद ट्रेन को रात 10:58 बजे रवाना किया गया। स्टेशन मास्टर ने बताया कि ट्रक खराब होने की वजह से ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ। इस दौरान कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर रोकी गईं।

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पट्टी-रानीगंज मार्ग पर सोमवार रात मां बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रक का एक्सल टूट गया। इससे ट्रक रेलवे फाटक पर फंस गया और ट्रेनों का संचालन 40 मिनट तक ठप रहा। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को भी 40 मिनट तक रोकना पड़ा।