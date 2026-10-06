Pratapgarh News: हादसे से लें सबक, होर्डिंग्स पर लगे ब्रेक

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नगर पंचायत के रूप में सुवंसा वर्ष 2017 में बना। यहां धड़ल्ले से यूनीपोल लगाए गए। कुछ जगहों पर इन्हें एंगल व बांस के सहारे लगाया गया है। तेज हवा चलने पर इनसे हादसे का डर बना रहता है।वहीं, नगर पंचायत सुवंसा में अभी तक इन प्रचार-प्रसार सामग्रियों के मानक को तय करने वाला बायलॉज तक नहीं बनाया जा सका है। ईओ बालकृष्ण गौतम ने बताया कि अभी बायलॉज नहीं बना है, त्योहार के पहले इसको बनवाकर टेंडर कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल होर्डिंग्स को अभियान चलाकर हटाया जाएगा।बीरापुर। विकास खंड गौरा के गाजी का बाग चौराहे पर लगाया गया यूनीपोल जर्जर हो चुका है। नींव के पास जंग लगने से पोल से कभी भी हादसा हो सकता है। करीब 25 फीट से ऊंचा यूनीपोल अगर गिरा तो बड़ी जनहानि हो सकती है लेकिन इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान नहीं है।