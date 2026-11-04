Pratapgarh News: गोमती ग्लोबल एकेडमी ने स्टेडियम को छह विकेट से दी मात

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्टेडियम की टीम ने 40 ओवर में आठ विकेट खोकर 145 रन बनाए। अनिमेष सिंह ने 35 और अनूप सरोज ने 25 रन बनाए। गोमती ग्लोबल एकेडमी के राजवीर और पीयूष पाल ने तीन-तीन विकेट झटके। रेहान को दो सफलता मिली।जवाब में गोमती ग्लोबल एकेडमी की टीम ने 38.2 ओवर में चार विकेट खोकर मैच जीत लिया। दिव्यांश ने 45 और मोहित ने 25 रन की पारी खेली। स्टेडियम टीम के आयुष जायसवाल ने चार विकेट लिए।शानदार बल्लेबाजी के लिए दिव्यांश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके पहले मैच का उद्घाटन प्रभारी जिला क्रीड़ाधिकारी रंजीत यादव ने किया। मैच में अंपायरिंग सचिन यादव और सचिन गुप्ता ने की। इस मौके पर जिला क्रीड़ा सचिव दुर्गेश तिवारी, आदित्य शुक्ला, सचिन शुक्ला, निखिल राणा मौजूद रहे।