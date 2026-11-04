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Pratapgarh News: गोमती ग्लोबल एकेडमी ने स्टेडियम को छह विकेट से दी मात

Wed, 04 Nov 2026 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:25 PM IST
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Gomti Global Academy defeated Stadium by six wickets.
स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते ​खिलाड़ी। संवाद
मीराभवन स्थित स्टेडियम में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार को गोमती ग्लोबल एकेडमी और स्टेडियम की टीम के बीच मुकाबला हुआ। गोमती ग्लोबल एकेडमी ने स्टेडियम को छह विकेट से शिकस्त दी।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्टेडियम की टीम ने 40 ओवर में आठ विकेट खोकर 145 रन बनाए। अनिमेष सिंह ने 35 और अनूप सरोज ने 25 रन बनाए। गोमती ग्लोबल एकेडमी के राजवीर और पीयूष पाल ने तीन-तीन विकेट झटके। रेहान को दो सफलता मिली।
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जवाब में गोमती ग्लोबल एकेडमी की टीम ने 38.2 ओवर में चार विकेट खोकर मैच जीत लिया। दिव्यांश ने 45 और मोहित ने 25 रन की पारी खेली। स्टेडियम टीम के आयुष जायसवाल ने चार विकेट लिए।
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शानदार बल्लेबाजी के लिए दिव्यांश को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके पहले मैच का उद्घाटन प्रभारी जिला क्रीड़ाधिकारी रंजीत यादव ने किया। मैच में अंपायरिंग सचिन यादव और सचिन गुप्ता ने की। इस मौके पर जिला क्रीड़ा सचिव दुर्गेश तिवारी, आदित्य शुक्ला, सचिन शुक्ला, निखिल राणा मौजूद रहे।
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