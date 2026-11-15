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Pratapgarh News: इलाज के लिए जा रहे किसान की सड़क हादसे में मौत

Sun, 15 Nov 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:21 PM IST
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Farmer dies in road accident while on his way to seek medical treatment
मृतक समर बहादुर सिंह। फाइल फोटो
अंतू के सरायमहिमा निवासी समर बहादुर सिंह (56) की शनिवार देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार शनिवार देर शाम समर बहादुर के सीने में तेज दर्द उठा। तबीयत बिगड़ने पर भतीजा दुष्यंत सिंह उन्हें कार से मेडिकल कॉलेज ले जा रहा था। गायघाट पुल के पास शहर की तरफ से आ रहे ई-रिक्शा से टक्कर हो गई।
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हादसे के बाद परिजन दूसरे वाहन से समर बहादुर को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। समर बहादुर के दो बेटे थे। बड़े बेटे और बहू की कोरोना काल में ही मौत हो गई थी, जबकि छोटे बेटे की दो साल पहले सड़क हादसे में जान चली गई थी।
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पत्नी शोभा सिंह और आठ साल की पोती सुदिच्छा के साथ घर पर रहते थे। खेती कर परिवार का भरण पोषण करते थे। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया।
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