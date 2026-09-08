Pratapgarh News: हाईवोल्टेज से कई घरों के बिजली उपकरण जले, युवक झुलसा

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इसी दौरान सरैया गांव निवासी आलोक सिंह नल पर पैर धो रहे थे। करंट की चपेट में आने से उन्हें तेज झटका लगा और वह कुछ देर के लिए अचेत हो गए। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बंद कराकर राहत पाई। ग्रामीणों का आरोप है कि एलटी लाइन में अचानक हाईवोल्टेज आने से यह स्थिति बनी। उन्होंने बिजली निगम से घटना की जांच कराने और पीड़ित उपभोक्ताओं को मुआवजा दिलाने की मांग की है। अधीक्षण अभियंता छैल बिहारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी।