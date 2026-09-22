Pratapgarh News: नालियां चोक, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी

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पड़ताल:दोपहर 12 बजे वार्ड नंबर एक कुम्हिया दलित बस्ती पहुंचने पर जगह-जगह जलभराव दिखा। नालियां चोक थीं और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। आने-जाने वाले लोग दुर्गंध से परेशान दिखे।दोपहर एक बजे वार्ड नंबर आठ चौक बाजार में नाली का पानी सड़क पर बह रहा था। रामलीला मैदान के पास जलभराव था। इसी तरह वार्ड सात और 10 में भी नालियों का पानी घरों के सामने जमा मिला।बोले लोगजगह-जगह गंदगी और जलभराव के चलते रात तो दूर दिन में भी मच्छर खून चूस रहे हैं। डेंगू, मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं मगर नपा कर्मी ध्यान नहीं दे रहे हैं।गुड्डू, कुम्हियाबगैर मच्छरदानी रात में नींद नहीं आती। बावजूद इसके जल निकासी और फॉगिंग नहीं कराई जा रही है।शिवम पांडेय, चौक बाजार पट्टीअगर नियमित फॉगिंग होती तो मच्छर से राहत मिलती लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। - सोनू सोनी, चौक बाजार पट्टी।पट्टी कस्बा के बस स्टैंड हो या फिर रामलीला मैदान हर जगह गंदगी का अंबार है। कागज पर सफाई और फॉगिंग का काम चल रहा है। - विश्वनाथ, पूर्व सभासद कुम्हिया।वर्जनजहां पानी सड़क पर जमा है वहां ब्लीचिंग पाउडर के साथ साफ-सफाई कराई जाएगी। नगर पंचायत फॉगिंग का प्लान तैयार कर रही है, संचारी रोग के दौरान अक्तूबर में फॉगिंग कराई जाएगी। आवश्यकता के हिसाब से पहले भी फॉगिंग करा दी जाएगी।- रोबिन सिंह, ईओ पट्टी।