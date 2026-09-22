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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Drains choked, sewage flowing onto the roads.

Pratapgarh News: नालियां चोक, सड़कों पर बह रहा गंदा पानी

Tue, 22 Sep 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:28 AM IST
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Drains choked, sewage flowing onto the roads.
पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद
नगर पंचायत पट्टी के वार्ड नंबर एक कुम्हिया दलित बस्ती, वार्ड नंबर सात कुम्हिया कायस्थान, वार्ड नंबर आठ चौक बाजार और वार्ड नंबर दस में नालियां जाम हैं। गंदा पानी सड़कों पर फैल गया है। जगह-जगह जलजमाव है। मच्छरों के प्रकोप से डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। फॉगिंग नहीं कराई जा रही है।
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पड़ताल:
दोपहर 12 बजे वार्ड नंबर एक कुम्हिया दलित बस्ती पहुंचने पर जगह-जगह जलभराव दिखा। नालियां चोक थीं और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। आने-जाने वाले लोग दुर्गंध से परेशान दिखे।
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दोपहर एक बजे वार्ड नंबर आठ चौक बाजार में नाली का पानी सड़क पर बह रहा था। रामलीला मैदान के पास जलभराव था। इसी तरह वार्ड सात और 10 में भी नालियों का पानी घरों के सामने जमा मिला।
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बोले लोग
जगह-जगह गंदगी और जलभराव के चलते रात तो दूर दिन में भी मच्छर खून चूस रहे हैं। डेंगू, मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं मगर नपा कर्मी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
गुड्डू, कुम्हिया
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बगैर मच्छरदानी रात में नींद नहीं आती। बावजूद इसके जल निकासी और फॉगिंग नहीं कराई जा रही है।
शिवम पांडेय, चौक बाजार पट्टी
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अगर नियमित फॉगिंग होती तो मच्छर से राहत मिलती लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। - सोनू सोनी, चौक बाजार पट्टी।
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पट्टी कस्बा के बस स्टैंड हो या फिर रामलीला मैदान हर जगह गंदगी का अंबार है। कागज पर सफाई और फॉगिंग का काम चल रहा है। - विश्वनाथ, पूर्व सभासद कुम्हिया।
वर्जन--
जहां पानी सड़क पर जमा है वहां ब्लीचिंग पाउडर के साथ साफ-सफाई कराई जाएगी। नगर पंचायत फॉगिंग का प्लान तैयार कर रही है, संचारी रोग के दौरान अक्तूबर में फॉगिंग कराई जाएगी। आवश्यकता के हिसाब से पहले भी फॉगिंग करा दी जाएगी।

- रोबिन सिंह, ईओ पट्टी।

पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद

पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद

पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद

पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद

पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद

पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद

पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद

पट्टी नगर पंचायत में खुली पड़ी नाली। संवाद

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