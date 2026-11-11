Pratapgarh News: दंगल में दिल्ली के रजत पहलवान ने मारी बाजी

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महोत्सव में सुबह 10 बजे दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। 1600 मीटर की दौड़ में मऊआइमा के विनोद कुमार चौधरी प्रथम रहे। रामपुर मुस्तरका के संदीप पाल द्वितीय और हरिहरपुर सिंधौर के मो. रिजवान तृतीय स्थान पर रहे।चार सौ मीटर दौड़ में भी मऊआइमा के विनोद चौधरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। रामपुर मुस्तरका के विशाल पाल दूसरे और खानदेव का सराय के चंदन पाल तीसरे स्थान पर रहे। दंगल में रजत पहलवान ने भट्ठी के गौसेन पहलवान को हराया।महोत्सव का उद्घाटन बालकृष्ण पांडेय ने किया। इस दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष सतीश तिवारी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजा राणा सूबेदार सिंह और अमरौना के ग्राम प्रशासक प्रेमनाथ मौर्य मौजूद रहे।