Pratapgarh News: दंगल में दिल्ली के रजत पहलवान ने मारी बाजी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:35 AM IST
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श्रीकांत का पुरवा में सोमवार को श्रीकांत महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान सुबह दौड़ प्रतियोगिता हुई। दिन में दंगल और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दंगल में दिल्ली के रजत पहलवान ने खिताबी जीत हासिल की।
महोत्सव में सुबह 10 बजे दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। 1600 मीटर की दौड़ में मऊआइमा के विनोद कुमार चौधरी प्रथम रहे। रामपुर मुस्तरका के संदीप पाल द्वितीय और हरिहरपुर सिंधौर के मो. रिजवान तृतीय स्थान पर रहे।
चार सौ मीटर दौड़ में भी मऊआइमा के विनोद चौधरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। रामपुर मुस्तरका के विशाल पाल दूसरे और खानदेव का सराय के चंदन पाल तीसरे स्थान पर रहे। दंगल में रजत पहलवान ने भट्ठी के गौसेन पहलवान को हराया।
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महोत्सव का उद्घाटन बालकृष्ण पांडेय ने किया। इस दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष सतीश तिवारी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजा राणा सूबेदार सिंह और अमरौना के ग्राम प्रशासक प्रेमनाथ मौर्य मौजूद रहे।
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महोत्सव में सुबह 10 बजे दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। 1600 मीटर की दौड़ में मऊआइमा के विनोद कुमार चौधरी प्रथम रहे। रामपुर मुस्तरका के संदीप पाल द्वितीय और हरिहरपुर सिंधौर के मो. रिजवान तृतीय स्थान पर रहे।
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चार सौ मीटर दौड़ में भी मऊआइमा के विनोद चौधरी ने पहला स्थान प्राप्त किया। रामपुर मुस्तरका के विशाल पाल दूसरे और खानदेव का सराय के चंदन पाल तीसरे स्थान पर रहे। दंगल में रजत पहलवान ने भट्ठी के गौसेन पहलवान को हराया।
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महोत्सव का उद्घाटन बालकृष्ण पांडेय ने किया। इस दौरान मेला कमेटी के अध्यक्ष सतीश तिवारी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजा राणा सूबेदार सिंह और अमरौना के ग्राम प्रशासक प्रेमनाथ मौर्य मौजूद रहे।