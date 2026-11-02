Pratapgarh News: दिनभर बादलों का उमड़-घुमड़, कभी धूप तो कभी छांव

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बुधवार से ही मौसम का मिजाज बदल गया था। चार दिनों से कभी तेज हवा संग बारिश तो कभी रिमझिम फुहारों का क्रम लगा रहा। इससे धान की फसलों को काफी नुकसान हुआ।इधर, मौसम खराब होने से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। लोग घरों में रहने को मजबूर रहे। इधर, रविवार को सुबह भी आसमान में बादलों की उमड़-घुमड़ रही। सुबह 10 बजे के बाद बादल छटे तो धूप खिल गई। दिनभर कभी धूप तो कभी छांव का क्रम लगा रहा।मौसम साफ होने से शहर के बाबागंज, चौक, घंटाघर, पंजाबी मार्केट, पल्टनबाजार, आंबेडकर चौराहा आदि स्थानों पर दुकानों पर भीड़भाड़ देखी गई। खेतों में भी किसान काटी गई फसलों को सुरक्षित करते नजर आए।आसपुर देवसरा। तेज हवाओं के साथ बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। दयालगंज, पूरे दलपत शाह, गौहानी और आकारीपुर समेत कई गांवों में धान की फसल खेतों में गिर गई है। वहीं, आलू, मटर, चना और सरसों की बोआई पर भी संकट मंडरा रहा है।