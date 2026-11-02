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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Clouds gathering throughout the day alternating between sunshine and shade

Pratapgarh News: दिनभर बादलों का उमड़-घुमड़, कभी धूप तो कभी छांव

Mon, 02 Nov 2026 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Mon, 02 Nov 2026 12:40 AM IST
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Clouds gathering throughout the day alternating between sunshine and shade
बाबा बेलखरनाथ धाम क्षेत्र में खेत में धान की फसल समेटते किसान। संवाद
पांचवें दिन भी आसमान में बादलों की पैठ अन्य दिनों की अपेक्षा कमजोर रही। इससे कभी धूप तो कभी छांव का क्रम लगा रहा। हालांकि, बारिश न होने से लोगों ने राहत की सांस ली।
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बुधवार से ही मौसम का मिजाज बदल गया था। चार दिनों से कभी तेज हवा संग बारिश तो कभी रिमझिम फुहारों का क्रम लगा रहा। इससे धान की फसलों को काफी नुकसान हुआ।
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इधर, मौसम खराब होने से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। लोग घरों में रहने को मजबूर रहे। इधर, रविवार को सुबह भी आसमान में बादलों की उमड़-घुमड़ रही। सुबह 10 बजे के बाद बादल छटे तो धूप खिल गई। दिनभर कभी धूप तो कभी छांव का क्रम लगा रहा।
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मौसम साफ होने से शहर के बाबागंज, चौक, घंटाघर, पंजाबी मार्केट, पल्टनबाजार, आंबेडकर चौराहा आदि स्थानों पर दुकानों पर भीड़भाड़ देखी गई। खेतों में भी किसान काटी गई फसलों को सुरक्षित करते नजर आए।


आसपुर देवसरा। तेज हवाओं के साथ बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। दयालगंज, पूरे दलपत शाह, गौहानी और आकारीपुर समेत कई गांवों में धान की फसल खेतों में गिर गई है। वहीं, आलू, मटर, चना और सरसों की बोआई पर भी संकट मंडरा रहा है।
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