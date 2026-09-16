Pratapgarh News: ई-रिक्शे में छूट गई थी बच्ची, चालक ने पुलिस चौकी पहुंचकर मां को सौंपा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:38 PM IST
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क्षेत्र के रानीगंज अजगरा गांव में मंगलवार शाम पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण की अफवाह से हड़कंप मच गया। बच्ची अपनी मां के साथ प्रतापगढ़ की तरफ जा रही थी। कटरा मेदनीगंज चौराहे के पास वह ई-रिक्शे में छूट गई। बाद में ई-रिक्शा चालक रामनरेश पाल बच्ची को लेकर कटरा पुलिस चौकी पहुंचा। जहां पुलिस ने बच्ची को मां को सौंप दिया।
रानीगंज अजगरा गांव निवासी गीता देवी पत्नी श्यामलाल मंगलवार की शाम अपनी पांच वर्षीय बेटी दीपाली के साथ बहन के घर जा रही थीं। कटरा मेदनीगंज चौराहे के पास गीता ई-रिक्शा से उतरकर केला खरीदने लगीं। इसी दौरान बच्ची ई-रिक्शे में ही रह गई और चालक सवारी लेकर शहर की ओर चला गया।
बेटी को पास न देखकर मां परेशान होकर चौराहे पर रोने लगीं। इस दौरान किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। बाद में बच्ची के अपहरण की अफवाह फैल गई।
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पुलिस ने बताया कि ई-रिक्शा चालक बच्ची से अनजान था। जानकारी होने पर वह बच्ची को लेकर कटरा चौराहे पर पहुंचा। पुलिस ने मां को बुलाकर बच्ची को सुरक्षित सौंप दिया।
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रानीगंज अजगरा गांव निवासी गीता देवी पत्नी श्यामलाल मंगलवार की शाम अपनी पांच वर्षीय बेटी दीपाली के साथ बहन के घर जा रही थीं। कटरा मेदनीगंज चौराहे के पास गीता ई-रिक्शा से उतरकर केला खरीदने लगीं। इसी दौरान बच्ची ई-रिक्शे में ही रह गई और चालक सवारी लेकर शहर की ओर चला गया।
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बेटी को पास न देखकर मां परेशान होकर चौराहे पर रोने लगीं। इस दौरान किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। बाद में बच्ची के अपहरण की अफवाह फैल गई।
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पुलिस ने बताया कि ई-रिक्शा चालक बच्ची से अनजान था। जानकारी होने पर वह बच्ची को लेकर कटरा चौराहे पर पहुंचा। पुलिस ने मां को बुलाकर बच्ची को सुरक्षित सौंप दिया।