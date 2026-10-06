Pratapgarh News: खेल मैदान में मवेशियों की प्रैक्टिस

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हॉकी खिलाड़ी अदनान अहमद ने कहा कि मवेशियों के मैदान में आने से कई बार अभ्यास रोकना पड़ता है। इन्हें रोकने के लिए मैदान में उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

खिलाड़ी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि मैदान में मवेशियों की आवाजाही से खिलाड़ियों को परेशानी होती है। खेलते समय अचानक मवेशी सामने आ जाएं तो हादसा हो सकता है। ऐसा लगता है कि शहर के अधिकतर मवेशियों ने जीआईसी मैदान को ही ठिकाना बना लिया है। विज्ञापन

नगर पालिका ईओ राकेश कुमार ने बताया कि अभियान चलाकर मवेशियों को पकड़ा जाएगा। मैदान से मवेशियों को दूर किया जाएगा। हॉकी खिलाड़ी अदनान अहमद ने कहा कि मवेशियों के मैदान में आने से कई बार अभ्यास रोकना पड़ता है। इन्हें रोकने के लिए मैदान में उचित व्यवस्था होनी चाहिए।खिलाड़ी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि मैदान में मवेशियों की आवाजाही से खिलाड़ियों को परेशानी होती है। खेलते समय अचानक मवेशी सामने आ जाएं तो हादसा हो सकता है। ऐसा लगता है कि शहर के अधिकतर मवेशियों ने जीआईसी मैदान को ही ठिकाना बना लिया है।नगर पालिका ईओ राकेश कुमार ने बताया कि अभियान चलाकर मवेशियों को पकड़ा जाएगा। मैदान से मवेशियों को दूर किया जाएगा।

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राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) के खेल मैदान में बारिश का पानी भरने पर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कई दिनों तक रुक गई थी। अब पानी सूखा तो छुट्टा मवेशियों ने मैदान घेर लिया। सुबह से रात तक उनकी चहलकदमी रहती है। यूं कहें उनकी प्रैक्टिस चलती है। इससे हॉकी और एथलेटिक्स के खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। जीआईसी मैदान पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी हॉकी, एथलेटिक्स का अभ्यास करने आते हैं। हॉकी खिलाड़ी अनवर हुसैन ने बताया कि अभ्यास के दौरान अक्सर मवेशी मैदान के बीच में आ जाते हैं। इससे ध्यान भटक जाता है।