Pratapgarh News: फंदे से लटका मिला लापता युवक का शव

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लालगंज कोतवाली के खैरा पूरे छेमी निवासी परमेश्वर गौतम का बेटा कुंदन (20) चार भाइयों में सबसे छोटा था। तीन दिन पहले वह संदिग्ध दशा में घर से लापता हो गया। परिजन तीन दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे। मंगलवार को कुछ ग्रामीण बाग की ओर मवेशी चराने पहुंचे तो पेड़ से शव लटकता देख शोर मचाया। शव देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाया। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।जमीन को छू रहा युवक का पैरपेड़ की डाल पर फंदे से लटक रहे युवक के पैर जमीन को छू रहे थे। इस दृश्य को देख ग्रामीण युवक के मौत को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं करने लगे। हालांकि परिजनों ने अभी तक किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है।