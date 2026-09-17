Pratapgarh News: नए भवन में ब्लड बैंक शिफ्ट, हुआ शुभारंभ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान करने वाले 17 महादानियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। प्रभारी मंत्री ने वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को फल वितरण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।इस दौरान सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, प्राचार्य डॉ. सोमनाथ, सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुशवाहा, डॉ. अवंतिका पांडेय, डॉ. मनोज खत्री, डॉ. वकील अहमद, विनीत शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।