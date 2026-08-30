Pratapgarh News: 23 किग्रा भार वर्ग में अयांश प्रथम, अयाज द्वितीय स्थान पर

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मुख्य अतिथि डॉ. शनि सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अंडर-32 किग्रा में विनम्र प्रथम, दिव्यांशु द्वितीय, आर्यन तीसरे स्थान पर रहे। 38 किग्रा भार वर्ग में लक्ष्य एसपी प्रथम, राजवर्धन द्वितीय, सनत तीसरे स्थान पर रहे। 45 किग्रा भार वर्ग में आर्यन प्रथम, अनुज द्वितीय, शिव सागर तीसरे स्थान पर रहे। 45 किग्रा से अधिक भार वर्ग में निशांत प्रथम, अभिनव द्वितीय, देवा तीसरे स्थान पर रहे।बालिका वर्ग के 22 किग्रा भार वर्ग में ख्याति प्रथम, स्वरा द्वितीय, अश्वनी तीसरे स्थान पर रहीं। 26 किग्रा भार वर्ग में निधि प्रथम, आर्या द्वितीय, वैष्णवी तीसरे व उर्वशी चौथे स्थान पर रहीं। 29 किग्रा भार वर्ग में अर्तिका प्रथम, श्रद्धा द्वितीय, संस्कृति व देवी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। 35 किग्रा भार वर्ग में अवनी प्रथम, कीर्ति द्वितीय, आयशा व अपेक्षा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही।इस दौरान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आरती सिंह को क्रीड़ाधिकारी रंजीत यादव ने अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया। समापन समारोह के अतिथि आशुतोष त्रिपाठी ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर आदित्य शुक्ला, सचिन शुक्ला, शोभनाथ यादव, बुद्ध प्रकाश, अरविंद कुमार, लवली मिश्रा, दुर्गेश तिवारी, विक्रम प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।