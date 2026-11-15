Pratapgarh News: ठंड की दस्तक से बाजार में गर्माहट

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शहर के बाबागंज, भरत चौक, भदरी हाउस, मीराभवन और चिलबिला की बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। व्यापारी सुनील गोयल ने बताया कि बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के गीजर आठ से 12 हजार रुपये में उपलब्ध हैं। वहीं, ब्लोअर की कीमत 1200 से 10 हजार रुपये और हीटर 700 से पांच हजार रुपये तक है। इमर्शन रॉड भी 300 से 500 रुपये में मिल रही है।इलेक्ट्रॉनिक सामान विक्रेता करन सिंह ने बताया कि ग्राहक अब उपकरणों की कीमत के साथ बिजली की खपत का हिसाब भी लगा रहे हैं। इस वजह से ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों की मांग अधिक है।गीजर खरीदने पहुंचे विवेक नगर के अनुराग सिंह, भंवगाचुंगी के शिवशंकर सिंह, रखहा के नीरज राय ने बताया कि बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए नहाते हैं। पानी ठंडा होने की वजह से वह हिचकते हैं। अभी सर्दी कम है तो खरीद ले रहे हैं। दाम भी स्थिर हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही दाम के बढ़ने का भी खतरा रहता है।