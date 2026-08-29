Pilibhit News: नशे में नहर की पुलिया से गिरकर युवक की डूबने से मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों के मुताबिक, राजकुमार शुक्रवार सुबह करीब छह बजे घर से निकले। दोपहर करीब एक बजे ग्रामीणों ने उसे गांव के पास स्थित नहर की पुलिया पर बैठे देखा था। करीब दो बजे उसके पुलिया से नहर में गिरने की जानकारी हुई। देखते ही देखते वह गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसपर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाया।पुलिस की जांच में सामने आया कि राजकुमार शराब पीने का आदी बताया गया। शुक्रवार को भी वह क्षेत्र में ही मजदूरी के 1500 सौ रुपये लेने गया था। रुपये लेने के बाद उसने शराब का सेवन किया और पुलिया पर आकर बैठ गया। उसकी जेब से 1310 रुपये भी बरामद हुए हैं। परिजन की ओर से कोई आरोप भी नहीं लगाया गया।सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि मृतक के नहर में गिरने की वास्तविक वजह पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद