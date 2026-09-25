Pilibhit News: जंगली सूअर के शिकार की सूचना पर छापा, 25 किलो मांस समेत एक पकड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 25 Sep 2026 12:32 AM IST
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पूरनपुर। थाना पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम भायपुर में बृहस्पतिवार शाम जंगली सूअर के शिकार की सूचना पर वन विभाग की टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 25 किलो जंगली सूअर के मांस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ लिया। जबकि, मौके से 10 से 12 लोग भाग गए। घटनास्थल से पांच मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं।
डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि ग्राम भायपुर में मुर्गी फार्म के पास कुछ लोग जंगली सूअर का शिकार कर रहे हैं। सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। टीम को देखते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। इस दौरान जयवीर निवासी ग्राम सबलपुर खास, थाना पूरनपुर को पकड़ लिया गया। मौके से करीब 25 किलो जंगली सूअर का मांस बरामद हुआ। टीम ने घटनास्थल से पांच मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपी को रेंज कार्यालय लाया गया, जहां उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। भागे हुए आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे सूचना मिली कि ग्राम भायपुर में मुर्गी फार्म के पास कुछ लोग जंगली सूअर का शिकार कर रहे हैं। सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। टीम को देखते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। इस दौरान जयवीर निवासी ग्राम सबलपुर खास, थाना पूरनपुर को पकड़ लिया गया। मौके से करीब 25 किलो जंगली सूअर का मांस बरामद हुआ। टीम ने घटनास्थल से पांच मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपी को रेंज कार्यालय लाया गया, जहां उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। भागे हुए आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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