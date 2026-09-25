फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   A truck carrying paddy overturned, causing a two-km traffic jam on the Assam highway.

Pilibhit News: धान से भरा ट्रक पलटा, असम हाईवे पर दो किमी तक लगा जाम

Fri, 25 Sep 2026 12:34 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 25 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
A truck carrying paddy overturned, causing a two-km traffic jam on the Assam highway.
गजरौला क्षेत्र में असम हाईवे पर पलटा पड़ा ट्रक। स्रोत राहगीर
गजरौला। लखीमपुर मार्ग के असम हाईवे पर जरा चौकी के पास गढ़ा पचपेड़ा मोड़ पर बुधवार रात धान की बोरियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक और हेल्पर घायल हो गए। ट्रक पलटने से हाईवे के दोनों ओर करीब दो किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक को सड़क किनारे कराया। इसके बाद यातायात सुचारु हो सका।
विज्ञापन

बुधवार रात करीब दो बजे धान की बोरियां लेकर एक ट्रक फतेहगढ़ से पंतनगर जा रहा था। गजरौला क्षेत्र में जरा चौकी के पास गढ़ा पचपेड़ा मोड़ पर जंगल के निकट अचानक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के पलटते ही धान की बोरियां सड़क पर फैल गईं और दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। देखते ही देखते हाईवे पर करीब दो किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने पर गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। ट्रक को हटाने के लिए हाइड्रा मशीन मंगाई गई। एक हाइड्रा का बॉक्स फट जाने के बाद दो और हाइड्रा मंगवाए गए। काफी मशक्कत के बाद ट्रक को सड़क किनारे कराया जा सका।
विज्ञापन

हादसे में ट्रक चालक सचिन पुत्र रामफल निवासी बछरावां गांव महरोरा, जिला रायबरेली और उसका सगा भाई व हेल्पर धीरज घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे में किसी अन्य के हताहत होने की सूचना नहीं है। बृहस्पतिवार सुबह करीब 7:30 बजे हाईवे पर यातायात पूरी तरह सामान्य हो सका। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। वाहन को मार्ग से हटवाकर यातायात सुचारु कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed