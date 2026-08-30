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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   When repayment of a loan was demanded, the shop was stormed and the jeweller and his son were beaten up.

Pilibhit News: उधार के रुपये मांगे तो दुकान में घुसकर सराफ और बेटे को पीटा

Sun, 30 Aug 2026 01:49 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:49 AM IST
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When repayment of a loan was demanded, the shop was stormed and the jeweller and his son were beaten up.
पीलीभीत। उधार के रुपयों के लेनदेन को लेकर शनिवार शाम रंगीलाल चौराहा स्थित सराफा बाजार में जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि 8-10 युवक माहेश्वरी ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचे और दुकान स्वामी से गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर युवकों ने दुकान स्वामी और उनके पुत्र के साथ मारपीट कर दी। बाजार में हुए हंगामे से व्यापारियों में खलबली मच गई।
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दुकान स्वामी अचल रस्तोगी ने बताया कि शाम के समय कई युवक दुकान पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने उधार के रुपये मांगे तो युवकों ने उनसे विवाद शुरू कर दिया।
आरोप है कि गाली-गलौज का विरोध करने पर युवक मारपीट पर उतारू हो गए। अचल रस्तोगी और उनके पुत्र रचित रस्तोगी ने युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान दोनों के कपड़े फट गए।
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बीच बाजार मारपीट की सूचना पर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर जमा हो गए। सूचना पर करीब 20 मिनट बाद कोतवाली और सुनगढ़ी थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों और दुकानदारों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। सराफा बाजार में दुकान के अंदर घुसकर मारपीट किए जाने की घटना को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में विवाद उधार के रुपयों के लेनदेन को लेकर सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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