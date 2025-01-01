Pilibhit News: शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की आशंका से लोग चिंतित

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पांच दिन पहले बैराज से दो लाख क्यूसेक पानी शारदा नदी में रिलीज होने पर गांव हजारा और शास्त्रीनगर की आबादी में जलभराव हुआ था। अगले दिन नदी का जलस्तर कम होने पर आबादी में भरा पानी तो निकल गया, मगर नदी किनारे खेतों, रास्तों पर जलभराव बना हुआ है। शुक्रवार से नदी पूरी तरह बह रही है। रविवार को भी बैराज से शारदा नदी में कई चरणों में पानी रिलीज होने का क्रम चलता रहा। रविवार दोपहर 1.35 लाख क्यूसेक पानी रिलीज हुआ। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका से नदी किनारे के लोग चिंतित रहे।एसडीएम मयंक गोस्वामी ने बताया कि रविवार को नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि बाढ़ के हालात नहीं बने। बाढ़ को लेकर क्षेत्र पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।