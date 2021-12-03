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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर की मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 17 नवंबर को किया जा चुका है। इसकी प्रतियां सभी मतदान केंद्रों, मतदाता पंजीकरण केंद्रों और बीएलओ को उपलब्ध करा दी गई हैं। आम लोग जिला निर्वाचन कार्यालय और संबंधित मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर भी मतदाता सूची का निशुल्क निरीक्षण कर सकते हैं।मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। वहीं, किसी अपात्र या मृत व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और नाम, पता, फोटो समेत अन्य विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 भरना होगा। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा। संवाद