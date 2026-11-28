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पूरनपुर। मोहल्ला साहूकारा लाइनपार निवासी कारपेंटर रामनिवास शर्मा के घर में छत की ओर से जीने के रास्ते घुसे चोरों ने बृहस्पतिवार रात छह हजार रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। चोर कुछ कपड़े भी ले गए, जिन्हें घर के पास खाली प्लॉट में फेंक दिया। घटना की जानकारी बृहस्पतिवार रात करीब दो बजे हुई, जब रामनिवास के भतीजे ने घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा।रामनिवास ने बताया कि वह पत्नी के साथ कमरे में सो रहे थे। चोर पीछे की ओर से छत पर पहुंचे और जीने के रास्ते घर में घुस गए। इसके बाद कमरे के वेंटिलेटर से अंदर पहुंचे चोरों ने बक्से में रखी पत्नी की सोने की झुमकी और चांदी की पायल चोरी कर ली। इसके अलावा खूंटी पर टंगी पैंट की जेब में रखे छह हजार रुपये भी निकाल लिए। चोर घर से कुछ कपड़े भी ले गए, जिन्हें पास के खाली प्लॉट में फेंक दिया।बृहस्पतिवार रात करीब दो बजे रामनिवास के भाई रामदास का पुत्र सुजल काम से लौटकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान उसने रामनिवास के घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा। इस पर उसने रामनिवास को चोरी की जानकारी दी। सीओ राजकमल ने बताया पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी गई है। असकी जांच करवाकर कार्रवाई होगी।