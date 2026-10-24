मतदाता सूची फर्जीवाड़ा: पीलीभीत के 150 बूथों की पड़ताल शुरू, पांच एईआरओ पर कस सकता है शिकंजा

विशेष कैंप लगा, डुगडुगी से प्रचार

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को पीलीभीत सहित सभी जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रसून द्विवेदी के अनुसार, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बीएलओ बूथों पर उपस्थित रहेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य नए युवाओं और छूटे हुए पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ना है। बूथों पर हेल्प डेस्क के साथ पर्याप्त फॉर्म-6 उपलब्ध रहेंगे। आवेदकों को फोटो, आयु व निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां लानी होंगी। प्रचार के लिए शहरों में लाउडस्पीकर और गांवों में डुगडुगी का सहारा लिया जाएगा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए डीएम व अन्य अधिकारी निरीक्षण करेंगे।



जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि जिन 13 हजार मतदाताओं के आवेदन स्वीकार और अस्वीकार किए गए हैं, उनकी जांच कराई जा रही है। पांच एईआरओ की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। 150 बूथों पर गहन अभियान चलाकर एक-एक मतदाता की जांच कराई जा रही है।