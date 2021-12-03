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Pilibhit News: कुलशरीफ में मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की

Sat, 24 Oct 2026 12:13 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 24 Oct 2026 12:13 AM IST
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He prayed for the progress of the country in Kulsharif
मीरानपुर कटरा। नेशनल हाईवे किनारे स्थित बाड़े शरीफ के हजरत मोहब्बत शाह मियां व मुख्य चौराहा पर हजरत अब्दुल्लाह शाह मियां के दो दिवसीय सालाना उर्स का समापन कुलशरीफ के साथ हो गया।
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मोहम्मद याकूब अंसारी ने बताया कि फज्र की नमाज के बाद कुरआनख्वानी हुई। अकीदतमंदों ने दरगाह पर गुलपाेशी व चादरपोशी कर अकीदत का नजराना पेश किया। रात में महफिल-ए-समां में फरियाद कव्वाल व रुह परवर ने अपने साथियों के साथ कलाम पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
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शुक्रवार सुबह दस बजे कुलशरीफ में मुल्क व कौम की तरक्की की दुआ की गई। इस माैके पर आरिश जीशान खान, फिरोज खान, ताहेर खान, सैय्यद रियासत अली, मतलूब अंसारी, हाजी जबीउल्ला खान आदि थे। संवाद
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