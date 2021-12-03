Pilibhit News: कुलशरीफ में मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की

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मोहम्मद याकूब अंसारी ने बताया कि फज्र की नमाज के बाद कुरआनख्वानी हुई। अकीदतमंदों ने दरगाह पर गुलपाेशी व चादरपोशी कर अकीदत का नजराना पेश किया। रात में महफिल-ए-समां में फरियाद कव्वाल व रुह परवर ने अपने साथियों के साथ कलाम पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।शुक्रवार सुबह दस बजे कुलशरीफ में मुल्क व कौम की तरक्की की दुआ की गई। इस माैके पर आरिश जीशान खान, फिरोज खान, ताहेर खान, सैय्यद रियासत अली, मतलूब अंसारी, हाजी जबीउल्ला खान आदि थे। संवाद