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Pilibhit News: कुत्ते से कटवाने के आरोप में दर्ज कराई रिपोर्ट

Sat, 24 Oct 2026 12:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 24 Oct 2026 12:08 AM IST
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Report filed on charges of biting by dog
खुटार। गांव रजमना निवासी संदीप कुमार मिश्रा ने पुत्री को कुत्ते से कटवाने के आरोप में दो लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 21 अक्तूबर को उनके परिजनों के बीच विवाद हो गया था। वह अपनी 10 वर्षीय पुत्री आयुषी के साथ घर के दरवाजे पर खड़े थे। दूसरे पक्ष के कृष्णदेव और रामऔतार मिश्रा ने अपने पालतू कुत्ते से उनकी पुत्री को कटवाकर घायल कर दिया। शिकायत करने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। संवाद
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