Pilibhit News: मछली मांगने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, सात पर रिपोर्ट

विज्ञापन

एक पक्ष की मालती देवी निवासी गांव अलकथान ने बताया कि उनका भाई रामकुमार गांव में मछली पकड़ने गया था। आरोप है कि इसी दौरान रमेश पुत्र चेताराम ने उससे मछली मांगी। रामकुमार ने मछली न होने की बात कही तो विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि रमेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर रामकुमार से लाठी-डंडों से मारपीट कर दी।वहीं, दूसरे पक्ष की पार्वती देवी निवासी अलकथान ने बताया कि घटना के समय उनके पति रमेश सिंह गांव में मौजूद थे। आरोप है कि मेघनाथ, रवि, बुद्धसेन, सीताराम, महेंद्र और विकास ने रमेश के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर सात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।