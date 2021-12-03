Pilibhit News: स्कूलों में चलेगी यातायात नियमों की पाठशाला

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शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं स्कूल आने-जाने के लिए दोपहिया वाहनों और अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार यातायात नियमों की जानकारी के अभाव में दुर्घटना की स्थिति बन जाती है। ऐसे में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। परिवहन विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन को कार्यक्रम आयोजित कराने के साथ ही विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और सड़क पार करते समय सावधानी बरतने जैसे नियमों की जानकारी देने के लिए कहा जाएगा।एआरटीओ सुशील मिश्रा ने बताया कि स्कूल स्तर से ही बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाए तो वे स्वयं नियमों का पालन करने के साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसी को देखते हुए जागरूकता कार्यक्रमों की कवायद तेज की जा रही है।