Pilibhit News: ग्रामीणों ने की बरसाती पानी के निकास की मांग

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ग्रामीणों ने बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरने के कारण मगरमच्छ आने का खतरा रहता है। सोमवार की रात एक घर के बाहर चबूतरे पर मगरमच्छ आ गया था, जिसे ग्रामीणों ने मिलकर बमुश्किल वहां से भगाया। संवाद

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बरखेड़ा। विकास खंड बरखेड़ा मुख्यालय से लगभग बीस किलोमीटर दूर जंगली क्षेत्र में स्थित ग्राम कुसमा के एक दर्जन परिवार इन दिनों जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव के मुख्य रास्ते पर जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है।