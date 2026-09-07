Pilibhit News: दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

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मोहल्ला पंजाबियान निवासी नसीम शम्सी की कन्फेक्शनरी की दुकान रात में बंद थी। नसीम शम्सी इस समय लखनऊ पीजीआई में डॉक्टर को दिखाने गए हुए थे। इसी दौरान सोमवार तड़के करीब तीन बजे दुकान से आग की लपटें उठने लगीं। आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखा तो इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं।आग इतनी तेज थी कि दुकान का अधिकांश सामान इसकी चपेट में आ चुका था। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि तब तक दुकान में रखा कन्फेक्शनरी का सामान, फ्रिज, काउंटर और अन्य सामग्री जल चुकी थी। दुकान मालिक के भाई नाजिम के मुताबिक आग से हुए नुकसान का सही आकलन नहीं हो सका है। हालांकि यह गिनती लाखों में है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।पीड़ित दुकानदार ने बताया कि घटना की सूचना डायल 112 पर भी दी गई थी। उनका आरोप है कि सूचना के बावजूद कोतवाली से पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों के साथ ही नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है।