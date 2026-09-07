Pilibhit News: पौने दो करोड़ से दो किलोमीटर जर्जर मार्ग का होगा निर्माण

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इस सड़क के बनने से न केवल खगाई और उमरा खान सिंह के लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि लखा खास और दोलापुर के वासियों को भी लंबा चक्कर काटकर आवागमन करने से मुक्ति मिलेगी, जिससे दूरी और समय दोनों की बचत होगी। इसके अलावा इस मार्ग के निर्माण से गांव करोड़, गजरौला और बरखेड़ा आने-जाने वाले क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों को सुविधा मिल सकेगी। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ने इस जर्जर मार्ग के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति की दिशा में आगे बढ़ाया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एसके जैन ने बताया कि इस सड़क के निर्माण से ग्रामवासियों को आवागमन में तो सहूलियत होगी ही, साथ ही आसपास के गांवों के किसानों को अपनी फसल लाने-ले जाने के लिए भी एक सुगम रास्ता मिलने से वर्षों पुरानी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसका प्रस्ताव जल्द ही स्वीकृत करा लिया जाएगा।फोटो-8इस सड़क के निर्माण से गांव के लोगों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में खड़ंजा मार्ग कई स्थानों पर टूट चुका है। निर्माण होने से आवागमन हो जाएगा।धर्मवीरफोटो-7इस मार्ग के बन जाने से बरखेड़ा और करोड़ की बाजार तक आने-जाने में समय और पैसा दोनों की बचत होगी। खगाई के साथ ही अन्य गांवों को भी इसका फायदा मिलेगा।राम बहादुर