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Pilibhit News: खड़े ट्रकों में अलग-अलग हादसों में टकराई दो कारें, छह घायल, चार रेफर

Wed, 14 Oct 2026 12:35 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Wed, 14 Oct 2026 12:35 AM IST
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Two cars collided in separate accidents in parked trucks, six injured, four referred
संवाद न्यूज एजेंसी
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पूरनपुर। खड़े ट्रक में पीछे से अलग-अलग स्थानों पर दो कारों के टकराने से छह लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी लाया गया। गंभीर हालत में चार लोगों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
असम हाईवे पर बीती रात करीब दो बजे सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में गांव बारीबुझिया के समीप हुए हादसा में अयोध्या से लौट रहे कार सवारों की कार ढाबा के समीप खड़े ट्रक में घुस गई। हादसा में कार सवार बरखेड़ा के पावर प्लांट निवासी संजय कुमार की पत्नी सुश्रीबाला (47), संजय (50), संजय का पुत्र सीनू (13, देवेंद्रनाथ की पुत्री पुष्पांजलि (26) घायल हो गए। घायलों को सीएचसी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सुश्रीबाला और सीनू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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दूसरा हादसा मंगलवार दोपहर असम हाईवे पर टेलीफोन एक्सचेंज के समीप हुआ। खुटार की ओर से आ रही कार हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा में सेहरामऊ उत्तरी थाना के गांव जोगराजपुर निवासी रामपाल (46), संजय नगर बरेली के मोहन लाल (57), अमन सिंह (50) घायल हो गए। घायलों को सीएचसी लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद मोहन लाल और अमन सिंह को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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