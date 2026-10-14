Pilibhit News: ब्लॉक परिसर में सांप निकला

विज्ञापन

बीसलपुर। ब्लॉक परिसर में स्थित आवासीय कॉलोनी में ग्राम पंचायत अधिकारी जाकिर अली के कार्यालय के पास मंगलवार को दोपहर काला सर्प अचानक निकल आया। उस समय वहां पर काफी लोग मौजूद थे। सांप निकलते ही अफरा-तफरी मच गई। ब्लॉक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। बाद में एक सपेरा उस सांप को बोतल में बंद कर ले गया। खंड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार ने बताया कि सांप निकलने से करीब आधा घंटे तक समस्या रही। संवाद