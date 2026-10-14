Pilibhit News: जयंत की कुटिलता और सीता-अनुसुईया मिलन का मंचन

पीलीभीत। शहर की रामलीला मैदान में मंगलवार को श्री रामलीला महोत्सव संचालन समिति की ओर से जयंत की कुटिलता एवं फल प्राप्ति, ऋषि मिलन और सीता-अनुसुईया मिलन का सजीव मंचन किया गया।जयंत द्वारा माता सीता के पैर में चोंच मारने और प्रभु श्रीराम के बाण से बचने के लिए त्रिलोक में भटकने का प्रसंग देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। इसके बाद जयंत ने प्रभु राम की शरण में पहुंचकर क्षमा मांगी। आगे अत्रि ऋषि के आश्रम में माता अनुसुईया ने सीता को वस्त्र-आभूषण भेंट किए और पतिव्रत धर्म की महिमा बताई। मंचन के दौरान जय श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे। रामलीला के बाद वृंदावन के कलाकारों ने रासलीला का मंचन किया। रामायणी निशांत तिवारी और अंकुर मिश्रा ने रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन किया। इस दौरान समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद