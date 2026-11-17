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मरौरी ब्लॉक सचिव शम्स विकास एडवोकेट ने बताया कि स्वदेश भट्टाचार्य 28 जुलाई 1974 में पुनर्गठित भाकपा माले लिबरेशन की तीन सदस्यीय केंद्रीय कमेटी के अंतिम जीवित सदस्य थे। उन्होंने 1973 में पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनने का निश्चय किया था, जब पार्टी दमन के कारण बिखराव की स्थिति में थी। जिला कमेटी सदस्य सईद खा ने उनके निधन को पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। संवाद

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पीलीभीत। भाकपा माले जिले की इकाई ने मंगलवार को बल्लभ नगर स्थित जिला कार्यालय में पोलित ब्यूरो सदस्य स्वदेश भट्टाचार्य के निधन पर शोक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। उनका निधन 30 नवंबर को पटना के एक निजी अस्पताल में हो गया था।