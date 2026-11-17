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इस प्रतियोगिता में देश-विदेश से 14 कलाकारों ने भाग लिया था। इनमें सितार, सरोद, बांसुरी और संतूर वादक शामिल थे। सम्यक ने अपने बांसुरी वादन से निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। यह प्रतियोगिता शास्त्रीय संगीत कलाकार सरदार जगजीत सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होती है। सम्यक ने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्यक को गुरुद्वारा समिति ने स्मृति चिह्न और 51 हजार रुपये का चेक प्रदान किया। संवाद

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पीलभीत। जिले के बांसुरी वादक सम्यक ने अंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत वादन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 16 नवंबर को श्री भैनी साहब गुरुद्वारा परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में यह उपलब्धि प्राप्त की।