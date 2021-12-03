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वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बाबूराम वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को मांग पत्र भेजा गया। किसानों ने नहरों से पानी न मिलने की शिकायत की। धान खरीद में लूटमार और गन्ना समस्याओं का जिक्र किया गया। कोटेदारों द्वारा एक से दो किलो घटतौली की शिकायत की गई। अवैध कब्जे की पैमाइश प्रक्रिया में सुधार मांगा गया। बरसात से हुए धान के नुकसान के मुआवजे की जांच मांगी गई। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 30 नवंबर को अमरिया तहसील और 10 दिसंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। संवाद

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पीलीभीत। भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) की मासिक पंचायत मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर हुई। किसानों ने प्रशासन पर समस्याओं के फर्जी निस्तारण और भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया।