Pilibhit News: सरस मेले में ग्रामीण दीदियों के उत्पादों की रही धूम

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पीलीभीत। गांधी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय जनपद सरस मेले में खरीदारों की भीड़ रही। मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की ओर से तैयार उत्पाद लोगों को आकर्षित किया। इसमें महिलाओं के तैयार उत्पाद की लोगों ने खरीददारी की। शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले का समापन हो गया।बृहस्पतिवार से शहर के गांधी स्टेडियम में सरस मेले का आयोजन चल रहा है। शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ तीन दिवसीय मेले का समापन हो गया। मेले में 51 स्वयं सहायता समूहों के 30 स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें पर्स, पोटली, करवाचौथ और दीपावली से संबंधित सामान, डिजाइनर कुर्ती, सहारनपुर की लकड़ी से बने उत्पाद और भदोही की कालीन सहित कई आकर्षक वस्तुएं उपलब्ध हैं।सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समांमेले के दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या में नन्हे-मुन्ने बच्चों ने नृत्य और गायन की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। पहल ग्रामीण सेवा समिति की ओर से बाघ के हमले से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। मॉम्स प्राइड स्कूल की चेयरमैन ने शानदार प्रस्तुति देने वाले एक बच्चे को 1,100 रुपये का नकद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया।20 छात्र-छात्राओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्नकार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से 20 प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किए गए। मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्र, उपायुक्त वंदना सहित अन्य लोगों ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया।