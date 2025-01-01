Pilibhit News: धनतेरस पर सराफा बाजार में बढ़ने लगी रौनक

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धनतेरस पर चांदी के सिक्के, गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति, पायल और चांदी के नोट खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सोने की चेन, पेंडिल, झुमके और अंगूठियों की भी मांग बनी हुई है। बाजार में महिलाएं और युवतियां अपनी पसंद के आभूषण देखने के लिए शोरूम पहुंच रही हैं। खासतौर पर नाम के अक्षर, ओम और दिल के आकार वाले पेंडिल पसंद किए जा रहे हैं। इनके साथ पतली सोने की चेन की एडवांस बुकिंग भी कराई जा रही है।वहीं पुरुषों में भी सोने की अंगूठी, बिस्किट, रोप, कर्ब और नवाबी चेन को लेकर उत्साह है। कई ग्राहक अपनी पसंद के डिजाइन के आभूषण तैयार कराने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं।सराफा कारोबारियों के मुताबिक धनतेरस को लेकर बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। लोग बजट के अनुसार कुछ रकम जमा कर एडवांस बुकिंग करा रहे हैं, ताकि पर्व के दिन अपनी पसंद के आभूषण खरीद सकें। कारोबारियों को इस बार धनतेरस पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है।00बाजार में धनतेरस को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं, त्योहार पर कल काफी मुनाफे की उम्मीद है इस बीच प्रतिस्पर्धा के चलते एक से एक आभूषण डिजाइन मंगवाए गए हैं। - राघव अग्रवाल, सराफा कारोबारी00बाजार में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले अच्छे कारोबार की उम्मीद है। एक से एक नए चेन व पैंडल, चांदी के सिक्के के डिजाइन भी आए हैं। - कमल अग्रवाल, सराफा कारोबारी