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बृहस्पतिवार देर रात मार्केट में कृष्ण कुमार की कपड़े की दुकान और सोनम गंगवार के ब्यूटी पार्लर में आग लग गई थी। आग से दोनों दुकानों में काफी नुकसान हुआ था। दुकानदारों ने बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई थी।तहसीलदार ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही पीड़ित दुकानदारों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।उधर, विद्युत उपखंड अधिकारी प्रवीण कनौजिया ने बताया कि विभागीय जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट नहीं पाया गया है। आग किसी अन्य वजह से लगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में विद्युत निगम की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। घर या दुकान के भीतर आग लगने की जिम्मेदारी संबंधित गृहस्वामी अथवा दुकानदार की होती है। संवाद