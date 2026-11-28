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समिति सचिव राजेश कुमार ने बताया कि समिति क्षेत्र में विभिन्न चीनी मिलों के कुल 63 गन्ना क्रय केंद्र हैं। इनमें किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर, बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल बरखेड़ा, डालमिया शुगर मिल निगोही, द्वारिकेश चीनी मिल फरीदपुर, बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल मकसूदापुर और लालित हरि चीनी मिल पीलीभीत के क्रय केंद्र शामिल हैं।उन्होंने बताया कि इनमें से 62 केंद्रों पर गन्ने की तौल शुरू हो चुकी है। किसान सहकारी चीनी मिल बीसलपुर के चुर्रा सकतपुर केंद्र परिसर में पानी भरा होने से वहां अभी तौल शुरू नहीं हो पाई है। सचिव ने बताया कि जल्द ही तौल शुरू करा दी जाएगी। संवाद