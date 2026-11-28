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एसडीएम ने पटलों पर अभिलेखों को देखा और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मंडी सचिव नाजिम अली को मंडी की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालय परिसर में सफाई व्यवस्था और बेहतर बनाए रखने को कहा। एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। संवाद

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बीसलपुर। एसडीएम अजय कुमार ने शुक्रवार को कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के सभी पटलों का जायजा लिया और वहां तैनात कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की।