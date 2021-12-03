Pilibhit News: जांच में दोषी मिलीं शिक्षिका, बीएसए ने किया निलंबित

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गांव के एसएमसी अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी विजय वीरेंद्र सिंह और शिक्षिका डौली शर्मा पर आरोप लगाते हुए सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) से शिकायत की थी। इस पर एडी बेसिक ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। इसमें अमरिया, मरौरी और ललौरीखेड़ा के खंड शिक्षा अधिकारियों को शामिल किया गया था।बीएसए ने बताया कि समिति की जांच में सामने आया कि शिक्षिका ने जांच प्रभावित करने के लिए स्थानीय लोगों को बुलाया था। स्कूल में पुराने सत्र की किताबें मिलीं। शिक्षिका के कभी-कभार देर से आने और स्कूल समय से पहले प्रार्थना पत्र लिखकर चले जाने की भी पुष्टि हुई। इसके अलावा वह मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित अभिलेख भी जांच टीम को नहीं दिखा सकीं। संवाद