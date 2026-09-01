Pilibhit News: टनकपुर-अछनेरा एक्सप्रेस अब नियमित ट्रेन, मिला नया नंबर
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:41 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:41 AM IST
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पीलीभीत। टनकपुर-अछनेरा एक्सप्रेस को 31 अगस्त से नियमित ट्रेन का दर्जा मिल गया है। रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर ट्रेन को 15094/15093 नंबर आवंटित किया है। इससे पहले यह ट्रेन 05062/05061 नंबर से स्पेशल ट्रेन के रूप में सप्ताह में पांच दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होती थी। गोरखपुर से मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, नियमित ट्रेन बनने के बाद अब बुधवार और शनिवार को छोड़कर बाकी दिनों में टनकपुर से अछनेरा जंक्शन तक इसका संचालन होगा। ट्रेन के नियमित होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, टनकपुर-दौराई ट्रेन को भी नियमित श्रेणी में लाए जाने की चर्चा है, हालांकि अभी रेलवे की ओर से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। संवाद
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