Pilibhit News: मोबाइल छीनने से मना करने पर नाक पर छुरी मारकर किया घायल

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दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़ित ने कहा है कि 21 अक्तूबर की शाम मोहल्ला के अंकित कुशवाहा ने उस पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। उसके साथी मोहल्ला के प्रदीप पासवान, दीपक, लालू ने अंकित की बात का समर्थन किया। आरोप है कि अंकित ने उसकी नाक पर छुरी मारकर घायल कर दिया। उसके साथी लालू ने उसकी वीडियो बनाई। पुलिस ने बृजमोहन की ओर से चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाद

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पूरनपुर। मोबाइल छीनने से मना करने पर मोहल्ला हबीबगंज के दिव्यांग बृजमोहन शर्मा के नाक पर छुरी मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।