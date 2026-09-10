Pilibhit News: स्वाइन फ्लू का दूसरा मरीज मिला

पीलीभीत। जिले में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) का दूसरा मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। बिलसंडा क्षेत्र के गांव घुघौरा निवासी 76 वर्षीय मान खान बरेली के रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में हुई जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है।स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव में निगरानी बढ़ा दी है। मरीज के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने के साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाएगी। ग्रामीणों में संक्रमण को लेकर चिंता का माहौल है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. छत्रपाल ने बताया कि मरीज की स्थिति फिलहाल सामान्य है। एहतियात के तौर पर बृहस्पतिवार को घुघौरा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाएगी। कैंप में ग्रामीणों की जांच की जाएगी और स्वाइन फ्लू से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है।