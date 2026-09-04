Pilibhit News: कस्तूरबा विद्यालयों में बढ़ेगा डिजिटल शिक्षा का दायरा

पीलीभीत। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए डिजिटल शिक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। राज्य परियोजना कार्यालय ने विद्यालयों में उपलब्ध स्मार्ट टीवी को डीटीएच सेवा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इससे छात्राओं को कक्षा शिक्षण के साथ स्कूल समय के बाद भी डिजिटल माध्यम से विभिन्न विषयों की पढ़ाई और शैक्षिक सामग्री देखने का अवसर मिलेगा।जिले में वर्तमान में नौ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा दी जाती है। स्मार्ट टीवी को डीटीएच से जोड़ने के बाद छात्राएं ई-विद्या के पांच निशुल्क शैक्षिक चैनलों के माध्यम से विषयवार सामग्री देख सकेंगी। इन चैनलों पर पाठ्यक्रम से जुड़ी शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञों के व्याख्यान और अन्य शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से निर्देश मिलने के बाद विद्यालय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बीएसए रोशनी सिंह का कहना है कि इस व्यवस्था से छात्राओं को पाठ्यक्रम को दोहराने और कठिन विषयों को डिजिटल माध्यम से समझने में मदद मिलेगी। साथ ही, आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई के अतिरिक्त समय का भी बेहतर शैक्षिक उपयोग हो सकेगा। संवाद