Pilibhit News: तीन माह में ही बदले एआरएम, प्रांशु बरेली बुलाए गए

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करीब तीन माह पहले एआरएम विपुल पाराशर को पहले बरेली और बाद में लखनऊ बुलाया गया था। इसके बाद बरेली से प्रांशु पाठक को पीलीभीत भेजा गया था। प्रांशु पाठक अभी डिपो की कार्यप्रणाली और संचालन व्यवस्था को पूरी तरह समझ ही रहे थे कि उन्हें वापस बरेली बुला लिया गया। बताया गया है कि अब उन्हें बरेली रीजन के रुहेलखंड डिपो में केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, मूल रूप से बदायूं निवासी विपुल पाराशर को दोबारा पीलीभीत डिपो का चार्ज लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि काफी दिनों से जनता सेवा के अलावा अन्य संचालन की औसत रिपोर्ट मिल रही है। कार्यप्रणाली को नए सिरे से रिवाइज किया जाएगा, ताकि बसों का संचालन नियमित हो सके। नए रूटों पर बसों के संचालन की संभावना को लेकर सर्वे कराया जाएगा। डिपो को मिली नई बसों को भी सर्वे के बाद बेहतर रूटों पर संचालित किया जाएगा।

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पीलीभीत। रोडवेज डिपो में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) के बदलाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब तीन माह तक सेवाएं देने के बाद एआरएम/केंद्र प्रभारी प्रांशु पाठक को उच्चाधिकारियों ने वापस बरेली बुला लिया है। उनके स्थान पर पूर्व में पीलीभीत डिपो की जिम्मेदारी संभाल चुके विपुल पाराशर को दोबारा एआरएम का दायित्व सौंपा गया है। लगातार कम समय में अधिकारियों के बदलाव से रोडवेज कर्मी भी हैरत में हैं।