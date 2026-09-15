Pilibhit News: घर के कमरे में फंदे से लटकता मिला महिला का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 15 Sep 2026 12:43 AM IST
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कलीनगर। कस्बे में एक महिला का घर में फंदे से शव लटकता मिला। जानकारी पर पति ने शव नीचे उतारा। घटना के बाद घर में चीखपुकार मच गई। जानकारी पर महिला के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
बीसलपुर निवासी नीरज मिश्रा (32) का करीब आठ साल पूर्व कलीनगर के वार्ड नंबर आठ निवासी कमल मिश्रा के साथ विवाह हुआ था। दंपती का पांच वर्षीय बेटा कृष्णा है। सोमवार सुबह उसका घर के कमरे में फंदे से शव लटकता मिला। पति जब कमरे की ओर पहुंचा तो शव लटकता देख हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पति ने शव को फंदे से नीचे उतारा। जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसी बीच जानकारी पर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने माधोटांडा पुलिस को सूचना देकर पोस्टमाॅर्टम कराने की मांग की।
पुलिस की जांच में सामने आया कि कमल मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के साथ नशे का आदी भी है। इससे नीरज परेशान रहती थी, इसी के चलते उसने आत्महत्या की है। इसके अलावा पूर्व में ससुराल पक्ष के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद की बात भी सामने आई। हालांकि परिजन की ओर से सोमवार रात तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजन यदि कोई तहरीर देंगे तो केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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बीसलपुर निवासी नीरज मिश्रा (32) का करीब आठ साल पूर्व कलीनगर के वार्ड नंबर आठ निवासी कमल मिश्रा के साथ विवाह हुआ था। दंपती का पांच वर्षीय बेटा कृष्णा है। सोमवार सुबह उसका घर के कमरे में फंदे से शव लटकता मिला। पति जब कमरे की ओर पहुंचा तो शव लटकता देख हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पति ने शव को फंदे से नीचे उतारा। जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसी बीच जानकारी पर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने माधोटांडा पुलिस को सूचना देकर पोस्टमाॅर्टम कराने की मांग की।
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पुलिस की जांच में सामने आया कि कमल मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के साथ नशे का आदी भी है। इससे नीरज परेशान रहती थी, इसी के चलते उसने आत्महत्या की है। इसके अलावा पूर्व में ससुराल पक्ष के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद की बात भी सामने आई। हालांकि परिजन की ओर से सोमवार रात तक कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजन यदि कोई तहरीर देंगे तो केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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